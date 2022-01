El nivel de lo asumible

Dicen los ecologistas que el nivel de impacto visual del Parque Eólico de La Caleta es asumible, en cambio a solo unos kilómetros, en el pago de Macharnudo de Jerez, no lo es. Cuesta trabajo entender la diferencia en tan solo unos 20 kilómetros de un sitio a otro, evaluado por las mismas personas. Lo que no sirve en Jerez, vale en Cádiz. O dicho por ellos "es asumible". Es un concepto maravilloso porque es tan relativo, tan íntimo, que no se puede usar como concepto. Lo que para unos es asumible para otros es inaceptable. Hay elementos evaluables desde el rigor, cuando entra en escena una percepción visual, ahí no se puede hablar. Para mí es inasumible algo que estropee la vista del mar desde La Caleta. Para Ecologistas en Acción sí lo es. Yo no sé ni dónde está Macharnudo, no dudo que el impacto en un pago de viñas sea inaceptable para la gente de Jerez. Allí es inasumible para Ecologistas en Acción. Contrastes.