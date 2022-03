Los niños y los tíos según el PP

Desde aquí te lo digo, Juancho, no te dejes influir por asesores envenenaos . Eso de que "no permitiremos que un niño esté junto a un tío en pelotas" suena a Vox que te mueres. ¿Y si fuera una tía sí sería permisible? Por otra parte, dile a tu asesor en particular y a Los Ángeles de Chano en general que se lean la anterior ordenanza de playas y la nueva, que las comparen. Te veo con una mata de pelo engominao(solo tienes que ir a Turquía), patillas de pata de elefante, fachaleco y a caballo en una manifestación a favor del campo. Cuidadín.