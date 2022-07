Sobre las ninfas

Se pregunta José Joaquín León en las páginas de este periódico por qué hay salineras en San Fernando y no hay ninfas en Cádiz. Si es degradante para la mujer en Cádiz y no lo es en San Fernando. Repuesta: es degradante en todos lados, se ensalza la belleza femenina, la mujer como objeto. Supongo que Patricia Cavada opina lo mismo pero no tiene mayoría para llevarlo a cabo, como ha ocurrido en Cádiz. No hay salineros, por ejemplo. Ni hay en Cádiz ninfos o sátiros (bueno , sátiros hay muchos, la verdad)