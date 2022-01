El necesario voto de Ciudadanos

No entiendo esa perra que tienen en Unidas Podemos contrarios a recibir el voto de los diputados de Ciudadanos para convalidar la contrarreforma laboral. ¿Es mejor recibir el voto de independentistas y de Bildu?¿Son mejores partidos que hasta hace poco defendían la lucha armada o que promovieron un golpe de estado? Al fin y al cabo Ciudadanos no ha pedido nada. No lo entiendo. Supongo que lo mejor es que se convalide. Igual Unidas Podemos juega contra Yolanda Díaz. Qué sabe nadie.