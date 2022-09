Cuando el mundo se derrumba. Por Yolanda Vallejo

Ahora me encantaría ponerme a lo Ingrid Bergman, muy trágica, y decirle algo así como «el mundo se derrumba y nosotros...» estamos a otras cosas. Porque en estos días, más que nunca, tiene sentido el lamento de Ilsa Lund en 'Casablanca' y no, no son las tropas alemanas entrando en París –usted tampoco es Rick Blaine, nadie es perfecto–, sino el guion de este siglo XXI, que no nos da tregua. También podría ponerme a lo Roy Batty en Blade Runner y soltarle aquello de «yo he visto cosas que vosotros no creeríais» y es que, qué quiere que le diga, no todo el mundo puede decir que ha visto morir, minuto a minuto, a la reina que todos pensábamos eterna, ni siquiera se aventuraban a decirlo los propios ingleses que, a pesar de todo, no saben todavía lo que es no tener a Isabel en el trono; tan conmocionados que ni los periodistas más viejos, ya ve, saben cómo formularlo, porque setenta años llevando la corona de Inglaterra son suficientes como para que apenas exista gente en el mundo que recuerde otra cosa que no sea 'God Save The Queen'.