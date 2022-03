La mujer en la guerra

Para qué hablar de que las mujeres son las que más están sufriendo esta guerra. El 95% de las víctimas son hombres, si no algo más. Es a los hombres a los que se les prohíbe salir de Ucrania para obligarles a que cojan un fusil. No digo que en Sbrenica se hiciera una violación sistemática de mujeres musulmanas o en los Grandes Lagos de África. Pero ahora mismo no es así. Incluso puede que cuando Rusia consolide su ocupación del territorio los soldados rusos se pongna a violar, ya lo han hecho en otros momentos de la historia, pero ahora no es verdad. Simplemente. Diferencias hombres y mujeres en esta guerra me parece inmoral.