En la muerte de El Loco

He de confesar que nunca me hizo gracia El Loco. No lo conocí como persona, como locutor fue famoso por sus silencios en el programa El Loco de la Colina que, en su época, fue un ejemplo de modernidad. Le seguí muy poco en televisión, sobre todo porque nunca me gustó ese afán por sacar gente rara, a los que él decía que trataba con respeto pero que a mí me parecía que se reía de ellos. De su recorrido por televisión quizás lo más original e interesnte fue "Cuerda de presos" con la famosa entrevista a Rafi Escobedo.Desde luego no me parece uno de los grandes.