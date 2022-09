Está muy bien que declaren al carnaval de Cádiz Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero no servirá de anda. Ni un solo carnavalero vivirá mejor, ni la ciudad será más próspera. Solo tendrá efectos masturbatorios: pensaremos que como Cádiz no hay nada, que aquí se puso el non plus ultra y toda la parafernalia que hace que los gaditanos no se muevan para emprender o para reivindicar.