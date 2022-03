El misterio del acuerdo sobre los presupuestos

Según parece se ha alcanzado un acuerdo en el Equipo de Gobierno para los presupuestos, aunque nadie ha contado en qué ha consistido ese acuerdo. No se sabe porqué se rompió ni los términos del acuerdo, en un ejercicio de oscurantismo que dice bien poco de las promesas de transparencia hechas por Adelante Cádiz. Ni siquiera se parece a ese folleto naif que presentaron los de Ganar Cádiz sobre la unidad de la izquierda. Todo poesía. Tampoco se sabe si Martín Vila va a convocar la asamblea de Ganar Cádiz con la que amenazó en su carta al alcalde. Y todo esto con un asesor municipal dedicado a la transparencia. Todo mentira. El mismo oscurantismo de siempre, las mismas maniobras orquestales en la oscuridad, te subo unos miles aquí ,que quito de no sé dónde. Lejos quedan los reproches de que Ganar Cádiz solo pide para ellos o de que Adelante Cádiz no es una coalición.