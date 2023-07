Que no es lo mismo que culturismo. Por Yolanda Vallejo

Resulta curioso, o al menos a mí me resulta curioso, que exista en el imaginario colectivo una cierta unanimidad sobre la importancia de la cultura en la sociedad. Ya sabe, esas cosas que se dicen de la cultura como herramienta de transformación social, de desarrollo sostenible o de motor de cambio que son, como usted ya sabe, palabras huecas que se rellenan solo y siempre que se acercan las elecciones. La cultura, dicen, es una importante forma de modelar la sociedad que queremos; aunque solo se acuerden de ella como de Santa Bárbara, cuando truena, y el resto del tiempo no sea más que un complemento, un adorno y un lugar común, a veces demasiado pisoteado. Porque si se fija usted bien, la Cultura siempre ha sido la pariente pobre que todos los Gobiernos han sentado en su mesa, más por justificarse que por darle de comer. Y siempre la han escondido detrás de otros intereses, Ministerio de Cultura y Deporte -que digo yo que será por de mens sana in corpore sano, porque otra explicación no le veo-, Ministerio de Cultura y Bienestar -así lo llamó Adolfo Suárez- Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Educación,