Una ministra tonta

La ministra de Industria es boba de solemnidad. Vino a Cádiz a ver una cofradías de Jerez, se reunió a prisa y corriendo con los sindicatos de Airbus para salir del paso, y adiós. Ahora enlaza una salta de tonterías con otra, unas simplezas encadenadas sobre el conflicto del Metal y sobre el cierre de Airbus Puerto Real que le entran a uno ganas de exiliarse. Qué vergüienza de ministra. No dice nada de los 400 millones que le ha dado el Gobierno a Airbus en Getafe. Según Reyes Maroto, que así se llama, o se aceptaba el traslado de los trabajadores a El Puerto o se iban a la calle. No hay plan industrial, no hay alternativas. Qué pena para España y para Cádiz que la política industrial dependa de alguien así.