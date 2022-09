Yo, mí,me,conmigo del PP

Tiene razón Juancho Ortiz en el artículo que publica hoy este periódico en que el PP no abandonó a los barrios populares durante su periodo de mandato en el Ayuntamiento de Cádiz, en contra de lo expresado por el alcalde. Lo habrá hecho mejor o peor, sus inversiones habrán sido más acertadas o menos, pero no es cierto que los abandonase. Y por supuesto, no es el motivo por el cual la Junta de Andalucía ahora cambia de opinión con respecto a la Ciudad de la Justicia. Pensar que un conciliábulo del PP se pusieron a pensar "si fuera en Bahía Blanca , sí lo haríamos, que allí están los nuestros" es absurdo. De hecho la Junta tiene en su poder el terreno de la antigua Institución Provincial Gaditana en plena "zona nacional" y no ha rescatado ese proyecto.