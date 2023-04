La mejor concejala de Salud y Vivienda

Eso dejó escrito Martín Vila. No se sabe con exactitud los hechos en los que se basa esa afirmación. Se supone, por decir algo, que se refiere al periodo democrática, el tiempo que va de 1979 a 2023. En estas 11 corporaciones ¿no ha habido mejores concejales de Salud? Por ejemplo, lo fue Manolo Gómez de la Torre, con un equipo de asesores de médicos vinculados al Partido Comunista (Leopoldo, Eugenio Pérez Guzmán, etc). ¿De vivienda? ¿ cuántas viviendas ha entregado Con exactitud? Las promociones importantes las ha hecho la Junta, a mayor o menor ritmo, por supuesto. ¿Cuál fue el número exacto de viviendas entregadas en estos cuatro años? Es para poder comparar. No vale las promociones proyectadas o a punto de licitar, las entregadas . Vale que Martín sea coleguita de Eva Tubío, pero tengo para mí que dentro de unos años nadie se acordará de ella.