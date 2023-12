Me parece indigno que un representante de la Unión Europea tenga que mediar entre el PP y el PSOE. Una dejación de soberanía, una falta de decencia. Renovar elCGPJ es un mandato constitucional, la mejor manera de defender la Constitución es cumplirla. No estamos en guerra, no necesitamos cascos azules, no hacen falta mediadores, hacen falta dirigentes con sentido común.