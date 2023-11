Dicho lo anterior: "nos matan" no puede ser cierto. Si una mujer lleva una pancarta que dice ese simplemente no sabe nada de gramática de la lengua porque a ella no la han matado, como es evidenteCosa distinta son lemas del tipo "las próximas podemos ser nosotras" y similares. Tampoco estoy de acuerdo con eso de "matarlas por el mero hecho de ser mujeres", si fuera así los homicidas irían por la calle matando a toda mujer con la que se cruzan y no ocurre. No tengo una respuesta clara y supongo que habrá cientos de casos diferentes in un patrón común, solo el hecho de que los hombres somos físicamente más fuertes que las mujeres. Supongo que a mujeres como Lydia Valentín nadie osaría a ponerle una mano encima, por decir algo. Luego, adentrándonos en el pantanoso asunto de la sicología, está la educación y el complejo que pueden sufrir muchos homicidas.