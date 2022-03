La marcha de Jesús Casas según El Confidencial

Trabajar con Luis Enrique no es nada sencillo. Lo bueno es que tiene liderazgo y conocimientos para hacer equipos competitivos y sacar un alto rendimiento a los jugadores. Lo molesto es su personalidad. En algún momento puede producirse un hecho, de palabra o gesto, que genere desconfianza en el seleccionador. Aunque carezca de importancia o pueda parecer leve, Luis Enrique marca el territorio y hace ver que ya nada será igual. Si se trata de un suceso de mayor calado, toma medidas drásticas. Con Robert Moreno sucedió lo segundo. Cuando regresó al banquillo de la Selección dijo a Luis Rubiales que ya no le quería.

No hay un motivo claro ni de peso por el que Jesús Casas tenga que salir del cuerpo técnico de la Selección española de fútbol. En la Federación, están sorprendidos porque se trata de un profesional discreto, sencillo y trabajador. La explicación es una pérdida de 'feeling' . Con esto es suficiente como para que Jesús Casas ya no estuviera cómodo con Luis Enrique . La sensación de que, por alguna razón, la relación se había enfriado y estaba en proceso de ruptura, iba a más. Casas decidió poner fin antes de hacerse daño. Pero la decisión provoca sorpresa a falta de nueve meses para el inicio del Mundial. Jesús Casas se marcha sin tener otro equipo, ninguna oferta y lo hace con la sensación de que la complicidad con Luis Enrique estaba en horas bajas.

Es una noticia que estaba a punto de estallar. Se hizo oficial el viernes de la semana pasada y Luis Enrique no ha reaccionado públicamente para, por lo menos, mostrar el agradecimiento al que ha sido su último segundo entrenador. Sí lo hizo la Federación con un comunicado y unas palabras de Jesús Casas. En el comunicado, Casas no menciona a Luis Enrique y después reacciona con una respuesta en redes sociales. Jesús Casas agradece en un primer momento a Luis Rubiales y Molina su afecto y confianza. Más tarde, en la respuesta, tiene que matizar: "Quiero aclarar que la despedida con la Real Federación Española de Fútbol y con Luis Enrique en particular ha sido totalmente amistosa, y en este último caso, no cabe ninguna duda de que estoy totalmente agradecido por la oportunidad que me ha dado de trabajar y compartir experiencias con él estos años".