Las dos manifestaciones del Primero de Mayo

No entiendo que haya dos manifestaciones el 1º de Mayo. Me parece una locura.Eso de la "confluencia sindical" es una solemne tontería, esa constelación de sincatitos que se piensan depositarios de la verdad absoluta, son cuatro gatos pero se ven en situación de superioridad moral con respecto al resto. La candidatura de Adelante Izquierda Gaditana se dividió: algunos de los integrantes que son o han sido delegados de CCOO estaban en la manifestación de los sindicatos mayoritarios, otros en la de de los sindicatos minoritarios. David de la Cruz fue a la de CCOO-UGT a saludar y luego se fue a la otra. Patética la participación de alguna candidata portando una pancarta como si fuera Rosa Luxemburgo(perdón, no sabrá quien es).