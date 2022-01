El maltrato de la administración

La gente que no tenga conexión a internet o que no sepa manejarse en ese mundo tiene un problema. Ahora se ha destacado la manera en que los bancos maltratan a sus clientes mayores a los que no atienden de manera personal, sino que les mandan a los cajeros o a internet. Mucho peor que eso es la administración que bajo el subterfugio de la digitalización obligan a todo el mundo a utilizar la página web de cada administración sin pensar que hay gente que no sabe o no puede. Inforicos e infopobres.