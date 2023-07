Los majaras del metal

50 locos furiosos no representan a 29 mil trabajadores del sector del metal de la provincia de Cádiz. Se pueden poner el casco, el mono de trabajo y lo que sea menester que al final lo único que buscan es su momento de gloria. Me parece perfecto que se luche contra el despido de cuatro compañeros, me parece bien que se clame contra la falta de contratos civiles de Matagorda, pero si vas a reventar un mitin de una organización de izquierdas le haces el juego a la derecha, parecían Vox contra Yolanda más que otra cosa. Es así de sencillo. Tanto que Pepe Barroso no estaba allí. Fue el que lideró el acto del viernes a la puerta de Matagorda, con una intervención inteligente, pero tiene la inteligencia de no hacer el carajote.