En primer lugar diré queme parece razonable lo que dijo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas: desde todos los puntos de vista son una calamidad, mucho mejor la ganadería extensiva. Dicho lo cual, parece que Garzón, como tiene un ministerio de chichinabo, se busca polémicas innecesarias. No sé por qué debe hablar sobre este asunto si no es de su competencia. Parece uno de esos tertulianos fatuos y sabelotodos que pontifican sobre el bien y el mal. O un tuiterio soberbio. Todo menos un ministro. El error desde el principio es crear una mierda de ministerio para hacerle un hueco en el Consejo de Ministros al dirigente de IU y él en aceptar semejante mamarracho. De ahí vienen los problemas sobre sus declaraciones acerca del turismo, el consumo de carne o ahora con las macrogranjas. Puede tener razón, pero no entiendo su oportunidad.