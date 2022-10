Y la luz se hizo. Por Fernando Santiago

Escribió una vez Eduardo Haro Tecglén que era preciso desconfiar de un profesor de física que explicase la Ley de la Gravedad mientras levitaba. Me pasa con José Ramón Páez , Cherra para el mundo. Doctor en Economía, a decir de su director de tesis un investigador aplicado y exigente. Profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, alumno del economista Juan Torres. Con estos antecedentes no entiendo la situación de Eléctrica de Cádiz más que por algún alambicado proceso solo comprensible para políticos. Aunque soy de letras me alcanza a comprender que si ha habido que ampliar capital de la empresa en 7 millones, la mitad por aportación municipal, si antes Eléctrica ganaba 7 millones y ahora no va a ganar nada, el resultado es de aurora boreal. Dudo yo que se hayan ido tan solo 700 cliente, suena a rollo patateros. Aplico el método garbancero: todas las personas que conozco o se han ido de Eléctrica o están buscando ofertas para irse, así que me va a permitir el presidente del Consejo de Administración de la empresa semimunicipal que ponga en duda ese dato. A mí las cuentas me salen al revés, un boquete de 14 millones. Toda la palabrería del concejal, el alcalde y de quien sea menester choca contra la realidad de que de golpe y porrazo los recibos han subido al doble. Según dicen los de Adelante Cádiz la culpa la tiene el Gobierno, incluso podríamos decir que la culpa la tiene Putin, el caso es que a todos los clientes de la empresa nos cuesta un dinero la militancia en la empresa , cada vez que leo al alcalde o a Cherra falta que terminen el babetón de turno con un : “Patria o muerte. Venceremos”. Hay una cosa sencilla: si Cherra reconoce errores, en política los errores se sustancian con dimisiones, así de sencillo. De esta manera funciona la responsabilidad de quienes gobiernan los recursos públicos. Que se equivoque con su dinero pero no con el dinero de todos. A la pregunta famosa de Vargas Llosa “¿cuándo se jodió Perú?” en nuestro caso podríamos decir que todo empezó el día que al alcalde o a quien sea se le ocurrió traerse de Madrid a José Vicente Barcia y a su pareja sentimental del momento, Alba del Campo, ambos licenciados en Ciencias de la Información. Ella se tiró el pegote de experta en temas ambientales hasta que hace un tiempo el alcalde la impuso como gestora de Eléctrica de Cádiz. Me malicio yo que Cherra la dejó hacer hasta que a finales del año pasado vio que la empresa iba a la quiebra, momento que utilizó para cargarse a Barcia y a Albita, a costa de esos 14 millones de euros. los que cantaron en la campaña de Alba del Campo para las elecciones europeas , empezando por el Empanadillero ,deberían pedir perdón a quienes les han subido la luz.