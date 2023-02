Fuera de lugar. Por Yolanda Vallejo

Porque lo de reescribir la obra de Roald Dahl para que todo nos parezca bonito no es un hecho aislado. Aquí, sin ir más lejos, esta noche se quemará la bruja Piti, guapa por obra y gracia de los pliegos municipales que establecían que no debía tener 'apariencia de mujer avenjentada y fea, con nariz verrugosa' –lo entrecomillo porque si no lo hago, parece que es cosa mía–, imagino que para no ofender a las mujeres avejentadas y feas, a las de nariz verrugosa y, sobre todo, para no ofender a las brujas, claro está, que pueden sentirse molestas y a saber la que forman luego. El caso de la revisión editorial de Roald Dahl puede parecer esperpéntico, que lo es, pero no es algo anecdótico. Que Matilda cambie a Joseph Conrad y Rudyar Kipling por Jane Austen y John Steinbeck no tiene tanta importancia como que, en nombre de lo políticamente correcto, se censure la obra de un autor, porque ya sabe lo que dijo Heinrich Heine -lo mismo citar a Heine está mal visto y yo no me he enterado-, 'donde se queman libros se termina quemando también personas'. Porque, al fin y al cabo, purgar una obra literaria es como quemarla. Y lo peor es que la purga de las obras de Dahl no se ha hecho solo bajo el criterio de lo que puede o no ofender a según qué sensibilidades, sino que responde a un perverso plan comercial, como casi todo en esta vida, para que el gigante Netflix pueda seguir creciendo a costa de nuestras pamplinas inclusivas, ya que no puede hacerlo a costa de nuestras suscripciones compartidas por la cara. La gente ya no es gorda, sino enorme -que no sé yo si prefiero que me llamen gorda a enorme-, la gente ya no es fea, sino bestial, y por supuesto, ya no existen ni blancos ni negros, algo que tuvimos que reaprender con 'Los Bridgerton'. Por ahí se empieza, así que no se extrañe si después vienen a por 'La Regenta' o por 'Ana Karenina', si mutilan 'La Celestina', o si 'El Quijote' resulta que no es un buen ejemplo para la salud mental, quitemos los suicidios, las violaciones -adiós, Fuenteovejuna-, los asesinatos, los amores heterosexuales, los cuentos de Andersen -¿dónde hay que firmar?- y todo Pérez Galdós.