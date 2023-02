"Los llorones" y "Los muertos del fútbol"

Siempre tengo la sensación de que no estamos preparados para la libertad de expresión. Lo escribió de manera brillante el juez Oliver Wendell Holmes hace un siglo: la libertad de expresión existe para las opiniones minoritarias, para los puntos de vista desagradables, para aquello que no le gusta a la mayoría. No existe para las opiniones mayoritarias como es obvio. Dos chirigotas callejras han tenido problemas estos días. La del Airon, "Los llorones" porque unos hosteleros les recriminaron su repertorio. "Los muertos del fútbol" por un cuplé sobre Macarena Olona, lo que ha provocado que todos los valientes que echan tantos cojones en las redes sociales les amenace con pegarles y todo tipo de actos violentos. Ya saben lo que dijo Quevedo "no he de callar por más que con el dedo, ya tocando la frente o ya tacando la boca, silencio avises o amenaces miedo". ¿Esta no era la ciudad de la libertad y de la gracia?