Los llorones de Podemos

Ahora que se cumplen 10 años de la irrupción de Podemos hay algo que tienen en común todos los que hablan, sean anticapis o sean errejonistas, los más cercanos a Pablo Iglesias y los que se pelearon con él: que hubo una reacción de los poderes públicos contra ellos. Ese invento mamarracho del "lawfare". Lo han empleado los de Adelante a cuenta del proceso judicial al Kichi y a otros concejales a por un asesore que daba órdenes sin ni siquiera ser asesor: que si ya han recibido 17 querellas, que ha habido una reacción de los poderes fácticos en su contra, y todo ese gimoteo. Es tan ridículo que luego dicen que las 17 querellas fueron desestimadas ¿en qué quedamos?¿había una campaña contra ellos del poder judicial o no la había? Lo mismo diríamos de Podemos: si no ha recibido ninguna condena, no habría tal campaña o los conjurados contra Podemos eran unos matracas.