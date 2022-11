Se llevaron los restos de Queipo

Ya he escrito alguna vez que me repugna Queipo y me parece repugnante que se le rindan homenajes. Hay que devolverle al basurero de la historia, con el resto de asesinos y canallas. Dicho lo cual, me da igual que los huesos de lo que fue Queipo estén en la capilla de la Macarena o en un cementerio.No veo diferencia alguna. A mí la Macarena me es indiferente, lo que hagan sus hermanos me resbala por completo. Ellos son los que no debieron en su día permitir que enterraran los restos de semejante asesino, o que cuando llegó la democracia los trasladaran. Pero si a los hermanos les parece bien, yo no tengo nada que decir, Como si quieren dinamitar la capilla o convertirla en una sala de fiestas.