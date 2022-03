No llegará la sangre al río

No sé ni me importa mucho quién es responsable de la crisis dentro del Equipo de Gobierno a cuenta de la negociación de los presupuestos. Supongo que Cherra habrá actuado con prepotencia y a IU le viene bien enseñar los dientes frente a Adelante Andalucía cuando se acercan las elecciones andaluzas y las municipales. No me sé los presupuestos, desconozco las demandas de Ganar Cádiz y me malicio yo que a la mayoría de los gaditanos les da bastante igual. Sorprende que Martín Vila se dirija por carta al alcalde y todavía es más soprendente aún que envíe la carta a los medios de comunicación, no sé yo qué forma de relacionarse en el Equipo de Gobierno es esta. Ya lo de esconderse detrás de la teórica asamblea de Ganar Cádiz es de risa.