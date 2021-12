Nunca llegará la alta velocidad a Cádiz

En las previas a los fastos del 92 los del PSOE y Carlos Díaz juraron y perjuraron que el AVE iba a llegar a Cádiz. Veíamos con estupor la riada de millones que caía sobre Sevilla: la Isla de la Cartuja, cinco puentes, las autovías, nueva estación, nuevo aeropuerto. Y para Cádiz no había nada. Tan es así que el Masa dijo: "el AVE llegará a Cádiz cuando se quede sin frenos".

Con el tiempo se duplicó y electrificó la vía, pero de ancho ibérico. A Cádiz llega el Alvia tres veces al día. No llega el AVE y tiene pinta de que no va a llegar nunca, más que nada porque en la información de lo que pomposamente se ha dado en llamar Ministerior de Transportes , Movilidad y Afenda Urbana, se señala que la alta velocidad llega a la ciudad, lo que es mentira. Acaba de extenderse el AVE a Galicia, se hará el corredor Mediterráneo, la Y Vasca , llegará a Extremadura, pero no a Cádiz. Es la cruda realidad.