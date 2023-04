La listas de Adelante Izquierda Gaditana

Vuelvo a decir que David de la Cruz es buena persona y buen periodista. Su mayor problema era que nadie le conocía, supongo que se habrá resuelto en parte. Es verdad que sustituir a un alcalde tan conocido como Kichi es tarea complicada, aunque Kichi es conocido pero tiene también una legión de odiadores, haters les llaman ahora los asiduos a las redes. En ese sentido lo más renovador de la lista es David, por mucho que fuera asesor del Equipo de Gobierno durante años. Tiene David esa capacidad de Kichi de caerle bien a la gente con la que trata porque no le lleva la contraria a nadie. A ver si aprende a hablar con naturalidad, sin forzar el acento y sin los horrorosos desdoblamientos que, por cierto, no usa en su novela. Como futbolista es un mamarracho, por cierto.

No tengo opinión de la gestión de Helena , como persona tiene buen trato pero como concejal ha pasado desapercibida. No puedo hablar de las otras dos candidatas de Izquierda Gaditana porque no las conozco, salvo haber visto a Laura en los vídeos de Pradotti.

El resto es el Equipo de Gobierno actual, con el ascenso de Carlos Parada , un buen gestor poco expuesto a los medios. Demetrio Quirós es el hombre invisible. Dicen sus compañeros que resuelve muchos problemas. Será así, pero entre que nunca habla para los medios y que sus competencias son de régimen interno, no se sabe nada de su vida, sus opiniones e incluso de su gestión. Ha sido primer teniente de alcalde y salvo sustituir alcalde en los plenos, no ha ido a ningún acto. Igual es cierto que el Equipo de Gobierno a las dos se iban a su casa. Lo que más me llama la atención es que suba Montemenor al ocho, se ve que hacerle la pelota a David obtiene resultados. No ha hecho nada significativo en ninguna de sus áreas de responsabilidad, como comercio y turismo. En cambio cae Cherra al 10. Es cierto que Cherra es antipático pero me da que es un buen gestor. Si ellos presumen de haber bajado la deuda a la mitad, de haberse podido endeudar, de pagar a los proveedores con rapidez, es cosa de Cherra. Además, de los mejores concejales de deportes , brillante si lo comparamos con el Adri, por cierto. Pero no hace la pelota.