La lista más votada

Nos debe complacer que los grandes partidos elijan el Oratorio de San Felipe Neri para darle solemnidad a algún acto, en ese aspecto Núñez Feijóo no es original. Digo más: creo que la fiesta nacional de España debería haber sido el 19 de marzo. El fondo de la cuestión: plantear a cuatro meses de las elecciones una reforma de este calado es un brindis al sol. Es una buena discusión para las elecciones de 2027. A mí no me gusta ese sistema, prefiero elegir al alcalde separado de los concejales por un sistema mayoritario a doble vuelta. No solo hay que reformar la ley electoral para hacer cualquiera de las dos cosas, habría que modificar la ley de régimen local para determinar competencias del alcalde y del pleno así cómo la fórmula para la moción de censura. Este sistema lo había acordado el PP con el PSOE con Alfonso Perales como responsable de la materia en el Partido Socialista, solo que no se llevó a cabo.