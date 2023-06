Lo primer que llama la atención de la lista del PP es que vaya de número 2 Ramoní, como si no hubiera pasado nada en Aguas de Cádiz durante su mandato. Es increíble lo que pasa en la política. Lo normal es que este hombre hubiera sido expulsado de la política tras su gestión y no solo no ocurre sino que es aupado al segundo puesto.

Veo al cofrade gaditano Miguel Ángel Sastre Uyá, que durante cuatro años ha sido asesor de Martínez Almeida para dedicarse a Nuevas Generaciones. Cada vez que le veo recuerdo a Juan Manzorro, que me reñía si me metía con él. Era una especie de ahijado suyo. Hoy me llamaría al leer esto: "deja al chaval" me diría.