Más líos con los asesores

He de confesar que nunca he aceptado órdenes de asesor alguno, por mucho poder que tuviera, por mucho acceso al mando. No creo que sirvan para nada el 90% de los asesores, excluidos los periodistas que nunca deberían ser nombrados a través de este aberrante sistema sino como el resto de profesionales. Ahora todos quieren cobrar del presupuesto por la vía rápida, y todos se sienten como si fueran políticos dedicados a la gestión. Ya no hay gente que se dedique a dedicar su tiempo a trabajar por la comunidad si no es pasando la gorra.

Viene a cuento del tal Fernando García Acuña, persona que no tengo el gusto de conocer pero del cual me temo lo peor. Entra como asesor vía Podemos y, oh casualidad, ya es funcionario. Hay gente que son muy listas, capaces de pasar cualquier prueba selectiva sin mover un músculo de la cara. Ya digo que no tengo el gusto de conocer al tal, pero me malicio que CCOO tiene toda la razón. Digo más: espero que la fiscalía amplíe el foco y mire a tantos y tantos asesores que dan vueltas por Cádiz. En la Diputación hay algunos que no han ido en años, pero han cobrado con regularidad.