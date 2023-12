Todo está en los libros. Por Fernando Santiago

Uno de los mayores problemas de España es la educación, como atestiguan todos los informes. Lo dijo Antonio Escohotado: la principal riqueza de una nación no son minerales o petróleo, es una población educada capaz de un comportamiento correcto como de investigar o crear nuevos caminos en las artes. El Informe PISA ha sido demoledor, ya que refleja en estadísticas lo que puede apreciar cualquiera. Los alumnos españoles, en espacial los andaluces, tienen una grave rémora a la hora de leer o escribir. La comprensión lectora está por los suelos porque la gente no lee. Ahora que, según se dice, hay más escritores que lectores, sería el momento de que el Ayuntamiento de Cádiz nos explicase en qué consiste eso de “La ciudad de los libros”, de hecho nunca he visto a concejal alguno del Equipo de Gobierno en una librería. En realidad tampoco vi a ninguno del Equipo anterior, tan es así que cuando mandaba Barcia hicieron una campaña para que el alcalde fuera a comprar a las tiendas del centro y no visitó ni una sola librería, eso que Kichi es profesor de historia pero se ve que hizo realidad aquella frase “todo lo que sé lo aprendí en los libretos”. Me parece maravilloso que se fomente la lectura, primero entre los alumnos de los colegios, luego entre los jóvenes y después al resto de la población, así mejoraremos los resultados del Informe PISA. La Academia de la Lengua ha hecho un informe demoledor sobre la situación de la enseñanza en Lengua y Literatura que ha sido respondido con la displicencia de costumbre por el Ministerio de Educación. Desde que los planes de estudio han abominado de lo que llaman “educación memorística” para pasar a la “educación en competencias” vamos de mal en peor. Observarán que los jóvenes prefieren mandar por guasap un mensaje de audio antes que uno de texto por la sencilla razón de que escriben con todo tipo de faltas de ortografía. El mismo concejal de Educación de Cádiz, maestro de profesión, no sabe ni poner las tildes, así que imagínense ustedes qué podemos esperar. Se fue el Congreso de la Lengua y lo único que ha quedado en la ciudad son algunas de las pancartas pagadas por la Zona Franca que siguen en comercios y balcones, más como un ejercicio de patriotismo local sobre palabras gaditanas que en defensa de la lengua española. No es de extrañar que ahora las autoridades educativas hayan pensado en prohibir el uso de móviles en los centros. Los teléfonos, los videojuegos y las tabletas, eso que los cursis llaman “tablet” , se utilizan por los padres como una manera de desembarazarse de los niños, para que les dejen a ellos mismos jugar con sus propias pantallas, sea un IPhone o el Sálvame. Desde la LOGSE todo va de mal .