El libro de artículos de Julio Malo

Sentí mucho su muerte. Le organicé un acto en su memoria en Cajasol. Siempre he pensado que en España nada más que se hacen funerales religiosos , por lo que es necesario organizar algo laico: así me ocurrió con José María Calleja, luego con Julio y después con Juan Manzorro. Impulsé los tres, pero organicé de manera personal el de Julio. En ese acto le propuse a varios de los asistentes hacer un libro recopilatoria con los mejores artículos de Julio en La Voz. Siempre pensé que Julio escribía bien, en cuestiones de arquitectura y urbanismo lo bordaba. Allí hablé con Martín Vila para ver si el Ayuntamiento podía apoyar de alguna manera, y con la viuda, Carmen Fraisolí. Llamé a Eduardo Albaladejo, editor de El Boletín, al que le pareció una idea estupenda. Unos amigos arquitectos de Julio se ofrecieron a realizar la selección junto con Juanjo Téllez y Blanca Flores. En esas estábamos cuando no me puse de acuerdo con su viuda y decidí dejar el proyecto en manos de otras personas. El libro ha quedado espléndido, con un diseño precioso y algunas colaboraciones de nivel. Quizás un poco exagerado el papel de la viuda, por poner alguna pega.