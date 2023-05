La jauría de Podemos

La tal Marina Liberato, que no tiene el menor vínculo con la ciudad de Cádiz, le va a hacer un favor a la derecha quitánole un concejal a la izquierda. Les llaman tontos útiles. No la conozco ni ganas que tengo. No me merece el menor interés político , intelectual o humano. Que se quede en El Puerto, que es una ciudad maravillosa, y nos deje en paz. Y si viene, que venga a sumar, no a decir majaderías.

Como a estos señoritos de Podemos no se les puede criticar porque tienen la piel muy fina, la tal Liberato me ha echado encima a toda la jauría del partido, a los que me da mucho placer bloquear después de llamara cada uno por su nombre: tontos.