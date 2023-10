Me sorprende cuando la gente da un giro brusco a sus puntos de vista. Todo el mundo cambia de opinión, salvo los fanáticos y los descerebrados. Pero nadie pasa de la noche a la mañana de una postura a la contraria. Es el caso de la amnistía, rechazada por el PSOE en sus documentos y ahora abrazada con entusiasmo. Por supueto todo el mundo puede esforzarse en dar alguna explicación: "cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste" que dijo Zapatero.El hecho cierto es que el PSOE cambia bruscamente de opinión no por convencimiento sino por el ansia de conservar el poder. No es el interés de España, es el deseo de mantener el poder. Por supuesto es legítimo querer el poder, a eso se dedican los partidos. Lo que es insensato es romper el principio democrático de que todos somos iguales ante la ley.Me llama la atención que todo el PSOE gire 180º a la vez, sin que nadie levante la voz, salvo Redondo Terreros, que ha sido fulminado por atreverse a dar su opinión. Leguina hace tiempo que se había ido a los aledaños del PP. La única voz discordante es la de Emiliano García Page, entre otras cosas porque él ya tiene resuelto lo suyo.