La injusta vida de los partidos

Hay un refrán en política que dice: el que desembarca en Normandía no desfila en París. Le acaba de pasar a Juancho Ortiz. Ocho años al frente del PP, ha hecho la travesía del desierto, se ha enfrentado a los de Adelante, le dijeron que se apartase de la candidatura porque sería presidente de la Diputación, lo que aceptó sin rechistar. Ahora el PP decide poner a la jerezana Almundena Martínez al frente de la Diputación, dejando a un lado a Juancho. Esa es la vida interna de los partidos. Da igual el que sea. Nada tengo contra Almudena Martínez, no la conozco ni he seguido su trayectoria. Sí conozco a Juancho y puedo decir que es buena persona, a veces empujado a ser agresivo por un asesor con cristales en la barriga.