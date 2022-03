El homenaje a Manzorro

Aunque la gente no me quiera creer, soy una persona muy pudorosa a la que le cuesta exponer en público sus sentimientos. El lunes organizó la APC un acto de homenaje a Juan Manzorro donde algunos de sus amigos intervinieron y contaron muchas anécdotas vividas con él. Fue un acto entrañable y por momentos divertido, teniendo en cuenta el dolor que teníamos todos al recordar a nuestro querido compañero. Ya he contado por aquí muchas anécdotas que compartí con él a lo largo de los años en los que me regaló con su amistad, desde aquel lejano día en que empezó a llamarme los domingos por la tarde desde Antena 3 Radio de Cádiz para grabarme de cara al informativo del lunes por la mañana, el mas difícil de la semana como saben todos los que hacen radio local. Allí se dijo como muestra de la bondad de Juan que consiguió que yo trabase amistad con el obispo o que fuera a un pregón de semana santa.

Quisiera contar solo dos cosas: después del primer periodo al frente de la APC, Paz Santana y Vicky de Haro decidieron no seguir en la Junta Directiva. Paz me propuso el nombre de Juan, que incluimos en la candidatura. Durante 8 años Juan fue un miembro leal, sensato y prudente , dispuesto para cualquier encargo que le hiciésemos. Intervenía poco en los debates pero cuando hablaba lo hacía con mucha sensatez, sobre todo en los momentos difíciles que vivimos. Siempre estuvo dispuesto para acudir representando a la Asociación a cualquier acto, dada mi aversión a la vida social. Al terminar nuestro tiempo en la Junta Directiva, le comenté un día que lo que más iba a echar en falta eran los momentos posteriores a las reuniones, cuando de manera distendida comentábamos las novedades de la profesión. Él me propuso que organzásemos todos los meses un almuerzo, costumbre que hemos mantenido desde hace casi 10 años. A esos almuerzos le hemos puestos Foro del Becario en su honor.