El hermetismo del PP

Todo el mundo preguntando y preguntándose qué concejal irá a cada área municipal, quién fichará Bruno para el Gabinete de Prensa y como asesores, si es verdad que Juancho va a ir a la Diputación. Todo son rumores . Lo único cierto es que Bruno ha citado a sus concejales el domingo en el Ayuntamiento para decirle a cada cual qué espera de ellos y si van a tener dedicación exclusiva o no. Luego tendrán que negociar el régimen interno, las subvenciones y los asesores de cada grupo y los salarios y asesores del gobierno. No tengo ni que decir que el de los asesores es un dinero público despilfarrado, la ciudad no le saca el menor provecho a la legión de asesores del Ayuntamiento y de la Diputación. Bruno tendrá que negociar su propio salario, que hasta la fecha era el de un parlamentario andaluz, el doble de lo que ganaba Kichi como alcalde.