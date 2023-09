Si todo es un golpe nada es un golpe

No creo que se pueda calificar de golpe de estado ni de intento lo de octubre de 2017 en Cataluña. Que se llama golpista a Aznar por promover movilizaciones contra la amnistía o se llame golpista a Pedro Sánchez por llegar a un acuerdo con Junts me parece de una frivolidad extrema.

Es como la agresión sexual: si todo es agresión, nada es agresión. Me alegraré cuando condenen a Rubiales y me satisface que se haya ido porque es un mamarracho. Me encanta que detuvieran y vayan a procesar al subnormal que cogió el culo a la reportera de Cuatro. Ambas conductas ahora son agresión sexual.Tengo para mí que estaba mejor tipificado cuando había abusos y agresión. Debo estar equivocado.