Si no gana nadie, gana Juanma

Desgraciadamente el nivel de la política andaluza es así. Fueron mejores tiempos cuando en lugar de Juanma estaba Arenas, en lugar de Inma Nieto Antonio Maíllo, en lugar de Espadas Susana Díaz. Quizás Susana y Arenas eran más sectarios, pero daban más lustre en los debates. Si todos los analistas, para quedar bien, dicen que no ganó nadie es que ganó Juanma Moreno, el candidato favorito a la victoria.

A mí Juan Marín me parece patético. Eso de "mis consejeros" suena ridículo. Esa defensa cerrada del gobierno solo favorece al PP, es como si fuera el escudero del presidente. El que ha diseñado esa estrategia es para matarlo.

Me parece sobreactuada Macarena Olona, espitosa, queriendo pelear con todos. A veces raya en el ridículo: no sé qué quiere decir con la tanqueta, como si ella fuera dirigente de la CNT o de la CTM. Es ridículo que hable de cómo se vive en Andalucía alguien que jamás ha vivido en Andalucía. No sé si lo de los libros de texto sirve para algo, igual eso sí va a sus electores, sea o no sea verdad, sea útil la educación sexual temprana o no.

Espadas es un clon de Juanma. Dos iguales para hoy. Tan moderaditos, tan educaditos, con ese timbre de voz tan pausado que, al final, favorece al hoy presidente. Por cierto, hubo momentos en los que Juanma Moreno parecía que imitaba a Felipe González al hablar. Espadas no encuentra el tono ni el sitio, tantos años de gobierno que no sabe hacer oposición. Por si fuera poco basta que le citen los ERE, la FAFFE , para que se ponga nervioso. Juanma Moreno le recuerda constantemente que ha estado 30 años en los gobiernos de la Junta, lo que me parece una crítica aguda ya que invalida su papel como alternativa novedosa. No sé si acierta apuntándose los logros del gobierno de Pedro Sánchez, el tiempo lo dirá. Desde luego, no despierta la menor ilusión, sus votantes irán resignados a las urnas.

Sigue sin llegarme Inma Nieto, esa vocecita, ese interés en citar constantemente a Yolanda Díaz y a la labor del gobierno como si se lo fuese a apuntar ella misma. No me extraña que después de 12 años en el Parlamento de Andalucía solo la conozcan el 9% de los andaluces.

Me volvió a parecer algo mejor que el resto Teresa Rodríguez. No sé si ese elogio inicial a Canal Sur sirve para algo. No creo que ni un solo votante de Adelante se vaya a entusiasmar por las alabanzas a un canal que con el PSOE manipulaba para los socialistas y con el PP manipula todavía con más descaro para el PP y que ven el 8% de los andaluces. Comprendo que pueda defender la existencia de un canal público, incluso que quiera quedar bien con los trabajadores de Canal Sur apostados en la puerta, pero no entiendo el resto. Genial lo de "Iberdrolona" dedicado a Macarena de Salobreña, e incluso bien la cita de Woody Allen sobre la masturbación, aunque no sé si lo entenderán sus electores, que es de lo que se trata. En todo caso me pareció la mejor.