El galimatías del pimpollo Casado

No sé si recordarán ustedes que en la época gloriosa del PCUS había especialistas en el poder del Kremlin a los que llamaban kremlinólogos, de la misma manera que hay especialistas en el Vaticano conocidos por vaticanisti. Según el lugar que ocupagan cardenales en San Pedro o comunistas en la Plaza Roja, determinaban si uno estaba en ascenso o iniciaba su caída. Yo necesitaría alguien así en el PP porque no entiendo nada. Vale, la presidenta de la Comunidad de Madrid le encargó a la empresa de su hermano un contrato por el que cobró una comisión(el hermano) que ahora investigará la Fiscalía. El PP ordenó investigar a Díaz Ayuso y difundió una presunta corrupción suya. Lo del domingo en Génova era un vodevil porque allí la mayoría eran votantes de Vox que actúan contra todos aquellos que no tienen su visión de España, como los franquistas que son.