El futuro de Cádiz

Este periódico publicaba un amplio reportaje sobre el futuro de la ciudad. Una parte del mismo era el punto de vista del alcalde. Para él el futuro debería ser inclusivo (menos mal que no dijo lo de "o no será", frase tonta que tanto gusta en su mundo), igualitario y veía él en la lucha contra el cambio climático y en los fosdos europeos una oportunidad. De acuerdo con que la ciudad debe ser inclusiva e ingualitaria en el sentido de que todo el mundo pueda disfrutarla , sin exclusiones. Que sea segura, limpia, próspera, que nadie tenga barreras, que nadie se siente inseguro.

Con respecto a los fondos europeos: me da a mí que el Gobierno de España y el de la Junta harán lo que hacen siempre con la ciudad, ningunearla. Me da mucha confianza que al frente de una hipotética gestión esté Carlos Paradas, pero me malicio que no va a venir ni un euro, ni para Airbus, ni para Navantia, ni para la ciudad. Por otra parte, el despliegue de esos hipotéticos fondos si van al ritmo de la EDISI vamos listos.