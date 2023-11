El fraude Marlaska

Por segunda vez consecutiva Frernando Grande Marlaska ha cometido un fraude con los electores de esta provincia. Quienes votaron al ministro del Interior verán ahora que dimite. No le bastaba con venir a una provincia con la que no tiene ninguna relación tan solo para tener un asidero en caso de perder el gobierno su partido. Ahora dimite y se queda de ministro. Y nadie en el PSOE levanta la voz del espectacular fraude que eso supone para la provincia y de manera especial para sus electores. Eso por no decir que la provincia no ha tenido la menor ventaja por el hecho de tener, si quiera de manera efímera, a un ministro como diputado. Espero que se vaya con viento fresco y no vuelva a venir por Cádiz, ni a Costa Ballena ni al Río San Pedro. Un poco de respeto para esta provincia, por favor.