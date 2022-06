Sobre la final

He escuchado muy poco así que no tengo elementos de juicio con peso suficiente. Tan solo decir que me hubiera gustado ver en la final a Vera Luque, su comparsa cantada con sencillez con letras progresistas hubiera merecido la final. Uno de los grandes momentos del concurso fue cuando el teatro se puso a cantar el himno de Andalucía tras la letra dedicada a Macarena Olona.