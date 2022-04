Yo en realidad no sé si lo que ocurrió con el Santo Entierro es para pronosticar el fin de la carga y que a partir del año que viene se lleven los pasos a costal. Digo más: me es radicalmente indiferente. En realidad si de lo que se trata es de garantizar que los pasos vuelvan a sus templos sin contratiempos lo ideal es que fueran a ruedas, incluso con motor. Eso sería lo ideal. Digo más: que la estación de penitencia se hiciese en el interior de los templos, con los verdaderos creyentes rezando aquello que les parezca. Eso sería lo verdaderamente interesante, si sale a hombro o a costal da igual. Incluso si no hay Semana Santa para que los capillas se vayan a Sevilla o a Jerez, que es donde les gusta.