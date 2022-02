El fin del Parque Eólico

Es curioso que solo cuatro administraciones hayan alegado al Parque Eólico. Supongo que los ayuntamientos de Rota y Cádiz, curiosamente el tal Beardo de El Puerto no tiene nada que decir. La Cajera no ha tenido tiempo para que la Delegación de Cultura de la Junta haga su informe, después de un mes de debate, la pobra debe estar muy ocupada con la crisis del PP ya que su opinión es de vital importancia. Ya hemos hablado de Ecologistas en Acción, a quien no le importaba el impacto visual. Los prácticos ya han dicho que surgirían problemas en la navegación.