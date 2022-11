El feminismo de la señorita Pepis

Lo de Irene Montero es de traca. Llegó al Consejo de Ministros sin la más mínima trayectoria política, profesional o intelectual, por el mero hecho de ser pareja del secretario general de Podemos. Se dedica a meter en diferentes líos al Gobierno de España. Lo de la autodeterminación de género es un atentado a la biología y a la libertad de expresión, como ha demostrado Amelia Valcárcel. Con la Ley del Solo Sí es Sí se ha metido otro gol en propia puerta, aunque ahora dice Victoria Rosell, secretaria de Estado, que la culpa es de los jueces que aplican mal la ley, no que estuviera mal redactada. También avisaron colectivos feministas que se iban a producir estas rebajas de penas para casos de abusos sexuales. We Can Do It.