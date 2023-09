A favor de la historia. Por Fernando Santiago

Hace 40 años se elaboró el Documento de Coordinación del Planeamiento Urbanístico de la Bahía de Cádiz coordinado por Florencio Zoido en el que participaron brillantes arquitectos y geógrafos. Ahí se señalaba como objetivo pasar la relación entre el uso del vehículo privado y el transporte público de un 85%-15% a un 80-20, para lo que se proponían una serie de medidas en el fomento del transporte colectivo con el fin de promover que los ciudadanos dejasen su coche . Hace 40 años ni se hablaba del cambio climático, pero ya se veía la necesidad de que de manera paulatina el coche dejase sitio para trenes, autobuses y otros medios. Desde entonces se ha construido un nuevo puente con una inversión de 500 millones, se ha puesto en marcha el tranvía Cádiz-Chiclana que ha costado cientos de millones en 15 años y comenzaron a funcionar las líneas de catamarán entre Cádiz , Rota y El Puerto. Estas dos últimas iniciativas junto con la creación del Consorcio Metropolitano de Transporte son las mejores noticias sobre el transporte público a pesar de que los catamaranes se estropean cada dos por tres o se suspenden por el viento, poner en marcha el tranvía fue una epopeya costosa desde todos los puntos de vista. Ahora se nos anuncia la intención de los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando de convertir una autovía en una avenida, a imagen y semejanza de la Costa del Sol. Poner como ejemplo de desarrollo la Costa del Sor parecería una broma si no fuera porque los alcaldes lo dijeron en serio. Esa comarca llena de urbanizaciones, hoteles y campos de golf donde han imperado las mafias y el pelotazo debería servir de ejemplo de lo que no se debe hacer. Más bien yo haría lo contrario: más trenes, más tranvías, más catamaranes, con más frecuencia, más baratos y con horarios y tarifas coordinados. Más bicicletas , más peatonalización, catamaranes desde Puerto Real y desde el Campus del Río, incluso desde Gallineras , La Ardila , Chipiona y Sanlúcar, plataformas reservadas para los autobuses, tranvía a Puerto Real, mientras tanto usar la plataforma reservada del nuevo puente para las bicicletas, límite común de taxis entre San Fernando, Puerto Real y Cádiz, ampliación del tranvía desde la estación central de Cádiz hasta la plaza de España, minibuses eléctricos circulares por el Casco Antiguo de Cádiz. Lo que no se debe hacer: más aparcamientos. Ya está Cádiz lleno de aparcamientos, subterráneos y en superficie, mientras más se hagan más se fomentará que la gente venga en coche al centro de Cádiz, más embotellamientos, más contaminación, más ruido. En Europa se promocionan las zonas de bajas emisiones y el medio ambiente . Falta sentido común.