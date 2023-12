Creo que los ecologistas no tienen razón en este asunto. Todo lo que fueron la casa del farero y los servicios del faro , están abandonados desde que se automatizó su funcionamiento. Siempre y cuando no haya nuevas edificaciones me parece bien que se abra allí un hotel. Ya se intentó hace años , creo que estaría bien que ahora saliese bien. Ya digo, siempre y cuando el proyecto no tenga impacto.