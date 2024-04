Las excusas del consejero

#JUANMALOHARÍA lleva ya más de cinco años de presidente y el consejero de Justicia nos dice ahora que el problema de la Ciudad de la Justicia de Cádiz es de anteriores gobiernos. ¿Anteriores se refiere a anteriores consejeros de Juanma Moreno? Porque si después de cinco años de gobierno del PP le echa la culpa a los anteriores de los anteriores, vamos listos. Es verdad, se tuvo que haber hecho en Tolosa Latour, se nos dijo que era muy caro. Recordemos que fue Rafael Román el que firmó con Carmen Hermosín el primer acuerdo, hace 20 años.Ahora dice José Antonio Nieto que a final de año sale la licitación, un año para adjudicación, y al menos dos o tres para la construcción, así que vamos a pensar en 2027 0 2028 para que se inaugure, igual no le pilla ni a él de consejero. Digo yo, si tanta prisa había ¿por qué se inventa este sistema y no se ejecuta con cargo a los presupuestos como se hace con cualquier otra obra? Tanto antes como ahora tiene toda la pinta de que se le pega una patada al balón palante, que se utilizan cualquier tipo de excusas para no gastar dinero en Cádiz, y tenemos otros ejemplos en Valcárcel o el hospital. Se ha inventado una patraña como otra cualquiera, otro que viene a engañar a Cádiz, uno más.